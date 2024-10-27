Бенфіка з Трубіним розгромила Ріу Аве в чемпіонаті Португалії

Бенфіка здобула розгромну перемогу над Ріу Аве в межах 9 туру португальської Прімейри-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 5:0. Український воротар Анатолій Трубін провів на полі усі 90 хвилин, однак через вдалу гру захисту не зробив жодного сейву. Також українець не виконав жодної точної дальньої передачі з чотирьох спроб.

Чемпіонат Португалії – Прімейра-ліга

9 тур, 27 жовтня

Бенфіка – Ріу Аве 5:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 12 Актюркоглу, 2:0 - 16 Актюркоглу, 3:0 - 45+2 Актюркоглу, 4:0 - 79 Шельдеруп, 5:0 - 81 Амдуні

Зазначимо, що після восьми матчів у чемпіонаті Бенфіка розташувалася на третій сходинці в турнірній таблиці. Відставання від лідируючого Спортинга складає 8 очок, проте в "орлів" є один поєдинок у запасі.