Бенфіка з Трубіним вийшла у фінал португальської Кубку ліги

Бенфіка обіграла Брагу у півфіналі португальської Кубку ліги

Поєдинок завершився рахунком 3:0. Дубль оформив Анхель Ді Марія, ще один гол в активі Альваро Каррераса.

Український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін відіграв повний матч. Для нього це 12-й "сухий" поєдинок у сезоні.

У фіналі, який відбудеться 11 січня, "орли" зустрінуться зі Спортингом.

Кубок португальської ліги

1/2 фіналу, 8 січня

Бенфіка – Брага 3:0 (3:0)

Голи: 1:0 – 27 Ді Марія, 2:0 – 28 Каррерас, 3:0 – 37 Ді Марія

Нагадаємо, напередодні Бенфіка поступилась Бразі у межах чемпіонату Португалії. "Орли" наразі займають третю сходинку в турнірній таблиці чемпіонату, маючи 38 очок за 17 зіграних матчів.