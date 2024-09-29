Бенфіка з Трубіним декласувала Жил Вісенте у 7 турі чемпіонату Португалії

Сьогодні, 28 вересня, відбувся матч 7 туру португальської Прімейри ліги між Бенфікою та Жил Вісенте.

Поєдинок завершився з розгромним рахунком 5:1 на користь "орлів".

Вже на восьмій хвилині "півні" вдало реалізували момент, Фелікс Коррея швидко зорієнтувався в штрафному майданчику, відгукнувся на блискучий пас і в один дотик пробив під поперечину.

Через 9 хвилин відреагувала Бенфіка, Ніколас Отаменді з асистом Анхеля Ді Марії з кутового, та ударом голови відправив м'яч у ворота. Пізніше Керем Актюркоглу вивів "орлів" уперед.

На 78 хвилині Зекі Амдуні завдав неймовірного удару з далекої відстані. М’яч влучив у правий нижній кут воріт. Ніколас Отаменді вдало вистрибнув назустріч подачі з кутового, та направив м'яч у воротарський майданчик, звідки Флорентіну завдав удару в сітку – 4:1.

Остаточний рахунок у матчі встановив Бенхамін Рольгайсер, який на 4 компенсованій хвилині реалізував свій гольовий момент.

Український воротар Бенфіки Анатолій Трубін вийшов у стартовому складі та провів весь матч у воротах. Оцінка від статистичного порталу Sofascore – 6.8.

Чемпіонат Португалії – Прімейра-ліга

7 тур, 28 вересня

Бенфіка – Жил Вісенте 5:1 (2:1)

Голи: 0:1 - 8 Коррея, 1:1 – 17 Отаменді, 2:1 – 25 Актюркоглу, 3:1 – 78 Амдуні, 4:1 – 90 Флорентіну, 5:1 – 90+4 Рольгайсер.

Наразі одноосібним лідером чемпіонату залишається Спортинг, команда жодного разу не втрачала очки, та має в активі 21 заліковий бал. Перемога над Жил Вісенте принесла Бенфіці друге місце у таблиці з 16 очками. Трійку лідерів замикає Порту.