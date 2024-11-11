Бенфіка помстилася Порту за 0:5 у попередньому матчі

Бенфіка вдома розгромила Порту в 11 турі португальської Прімейра-Ліги.

Матч завершився з рахунком 4:1.

Бенфіка вийшла вперед на 30-й хвилині зусиллями Альваро Каррераса, але пропустила гол у роздягальню після жахливої помилки Ніколаса Отаменді – аргентинець мав перехоплювати прострільну передачу, але пропустив м'яч під ногою, що дало змогу Саму Омородіону відновити паритет.

Утім, після перерви "орли" знищили Порту. Спочатку Анхель Ді Марія холоднокровно реалізував вихід один на один, потім захисник Порту Неуен Перес відзначився автоголом, а в ендшпілі Ді Марія оформив дубль, забивши з пенальті.

Зазначимо, що український воротар Анатолій Трубін зробив два сейви.

Чемпіонат Португалії – Прімейра-Ліга

11 тур, 10 листопада

Бенфіка – Порту 4:1 (1:1)

Голи: 1:0 - Каррерас 30, 1:1 - Омородіон 44, 2:1 - Ді Марія 56, 3:1 - Перес (автогол), 4:1 - Ді Марія 82

Для Бенфіки ця перемога стала відплатою за розгромну поразку в попередньому О Класіко, що відбулося в березні 2024 року. Тоді Порту святкував перемогу з рахунком 5:0.