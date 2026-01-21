Беллінгем спростував систематичне порушення режиму та походи до клубів

Півзахисник мадридського Реала Джуд Беллінгем спростував інформацію про проблеми з алкоголем та порушенням режиму.

Про це англієць розповів після перемоги над Монако в Лізі чемпіонів (6:1).

"Складається враження, що зараз будь-хто може стати перед камерою, сказати все, що завгодно, і весь світ просто повірить йому без жодних доказів. Я знаю правду, я знаю, що відбувається в моєму особистому житті, що я віддаю в іграх", – сказав Беллінгем.

Напередодні відомий іспанський блогер Рауль Альварес Дженес звинуватив англійського півзахисника в регулярних походах до нічних клубів та проблеми з алкоголем.

Напередодні Джуд Беллінгем допоміг Реалу розгромити Монако в 7 туру Ліги чемпіонів УЄФА. Англієць відіграв увесь матч та відзначився забитим голом.

Загалом у нинішньому сезоні 22-річний півзахисник провів 25 матчів в усіх турнірах, забив 6 голів та віддав 4 асисти.