Визначились коментатори матчу плейоф Ліги націй Бельгія – Україна

Стали відомі коментатори, які працюватимуть на матчі-відповіді плейоф Ліги націй між збірними Бельгії та України.

Про це повідомляє MEGOGO.

Зустріч прокоментують Вадим Скічко та Володимир Звєров.

Аналітична студія розпочнеться о 20.30 і продовжиться у перерві та після матчу. Ведучими будуть Олександра Кучеренко та Володимир Кобельков. Запрошеними експертами стануть колишні гравці збірної України Олександр Головко і Артем Кравець.

Нагадаємо, матч-відповідь відбудеться в неділю, 23 березня, на стадіоні "Сегека-Арена" в Генку, Бельгія. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію поєдинку, починаючи з 21:30.

У першій грі "синьо-жовті" сенсаційно здолали суперника з рахунком 3:1. Зауважимо, що переможець протистояння гарантує собі участь в елітному дивізіоні Ліги націй наступного сезону.