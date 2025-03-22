Миколенко: Якщо ми гратимемо з такими самими духом і бажанням, то жодних проблем не буде

Захисник збірної України Віталій Миколенко впевнений, що "синьо-жовтні" здатні пройти збірну Бельгії в Лізі націй, якщо будут грати з таким же духом та бажанням, як у першому матчі.

Про це він заявив на передматчевій пресконференції.

"Нам головний тренер перед першим матчем казав не думати про тиск та результат, а просто насолоджуватися грою не лише в атаці, а й в обороні.

У нас дуже добре вийшло. Якщо ми будемо грати знову з таким духом і таким бажанням, то ніяких проблем завтра у нас не буде", – переконаний Миколенко.

Нагадаємо, матч-відповідь відбудеться в неділю, 23 березня, на стадіоні "Сегека-Арена" в Генку, Бельгія. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію поєдинку, починаючи з 21:30.

У першій грі "синьо-жовті" сенсаційно здолали суперника з рахунком 3:1. Зауважимо, що переможець протистояння гарантує собі участь в елітному дивізіоні Ліги націй наступного сезону.