Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Миколенко: Якщо ми гратимемо з такими самими духом і бажанням, то жодних проблем не буде

Олексій Мурзак — 22 березня 2025, 20:29
Миколенко: Якщо ми гратимемо з такими самими духом і бажанням, то жодних проблем не буде
Віталій Миколенко
УАФ

Захисник збірної України Віталій Миколенко впевнений, що "синьо-жовтні" здатні пройти збірну Бельгії в Лізі націй, якщо будут грати з таким же духом та бажанням, як у першому матчі.

Про це він заявив на передматчевій пресконференції.

"Нам головний тренер перед першим матчем казав не думати про тиск та результат, а просто насолоджуватися грою не лише в атаці, а й в обороні.

У нас дуже добре вийшло. Якщо ми будемо грати знову з таким духом і таким бажанням, то ніяких проблем завтра у нас не буде", – переконаний Миколенко.

Нагадаємо, матч-відповідь відбудеться в неділю, 23 березня, на стадіоні "Сегека-Арена" в Генку, Бельгія. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію поєдинку, починаючи з 21:30.

У першій грі "синьо-жовті" сенсаційно здолали суперника з рахунком 3:1. Зауважимо, що переможець протистояння гарантує собі участь в елітному дивізіоні Ліги націй наступного сезону.

Збірна України з футболу Ліга націй УЄФА Віталій Миколенко збірна Бельгії з футболу

Віталій Миколенко

Власник Роми Довбика та Евертона Миколенка – головний фаворит на створення нового клубу НХЛ
Зінченко подешевшав майже на третину, Забарний досяг рекордного показника: Transfermarkt оновив ціни українців в АПЛ
Тоттенгем може підписати Миколенка
Забарний та Ярмолюк не вразили якістю гри в "дербі" Борнмута та Брентфорда: які оцінки отримали
Евертон з Миколенком зіграв унічию Вест Гемом, Борнмут Забарного програв Бренфторду Ярмолюка

Останні новини