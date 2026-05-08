Баєр достроково продовжив контракт зі своїм півзахисником

Леверкузенський Баєр 04 оголосив про дострокове подовження контракту з бразильським захисником Артуром Соаресом до літа 2031 року.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Згідно з умовами нової угоди, 23-річний фулбек захищатиме кольори леверкузенців щонайменше до 30 червня 2031 року. Попередній контракт Артура був розрахований до завершення сезону 2027/28.

Спортивний директор клубу Сімон Рольфес підкреслив стратегічну важливість гравця, незважаючи на травми, які раніше перешкоджали його повноцінній адаптації в основному складі.

"Ми бачимо в Артурі гравця, який може і повинен відігравати ключову роль у формуванні майбутнього клубу завдяки своїм футбольним навичкам і пристрасті до Баєра. На жаль, серйозні травми сповільнили його перспективний шлях до статусу топгравця. Ми хочемо продовжити його позитивний розвиток у цьому сезоні й раді, що можемо розраховувати на цю чудову людину в довгостроковій перспективі", – заявив Сімон Рольфес.

Артур Соарес перейшов до складу Баєра з бразильського клубу Америка Мінейро в січні 2023 року. Того ж року футболіст дебютував у національній збірній Бразилії. Захисник висловив вдячність за виявлену довіру та наголосив на бажанні продовжувати досягати високих результатів разом із німецькою командою.

"Цей клуб з його надзвичайною сімейною атмосферою став для мене домом. Продовження контракту до 2031 року є вражаючим вотумом довіри і показує, наскільки на мене тут розраховують. Я відплачу за це своїми виступами та повною віддачею. Ми вже багато чого досягли разом, і ми хочемо, щоб цей стандарт продовжував діяти для нас і в наступні роки", – прокоментував підписання угоди Артур.

Нагадаємо, що в березні Баєр вже оголошував про достроково продовжував контракт з вінгером Натаном Теллою.