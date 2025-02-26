Баварія готує трансфер лідера Тоттенгема

Мюнхенська Баварія зацікавлена у підписанні вінгера та капітана Тоттенгема Сон Хин Міна.

Про це повідомляє Fichajes.

Німецька команда, яка постійно бореться за Бундеслігу та Лігу чемпіонів, потребує якісного підсилення після сезону. Водночас Сон добре знає німецький футбол, адже раніше виступав за Гамбург і Баєр Леверкузен, що полегшить його адаптацію.

За інформацією джерела, 32-річний футболіст може розглянути можливість покинути англійський клуб, з огляду на те, що він не виграв жодного трофея за період кар'єри в Англії. До того є він має досвід гри з нападником мюнхенського клубу Гаррі Кейном у складі "шпор".

Наступні кілька тижнів стануть ключовими щодо майбутнього південнокорейського гравця.

Сон виступає за лондонців з літа 2015 року. У сезоні-2024/25 32-річний кореєць зіграв 31 матч на клубному рівні, у яких відзначився 3 забитими м'ячами та віддав 11 результативних передач.

Після 26 турів Тоттенгем набрав 33 очки й посідає 13 місце у турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги. Свій наступний поєдинок команда проведе 26 лютого проти Манчестер Сіті.

Раніше повідомлялося, що керівництво лондонського клубу розглядало можливість звільнення головного тренера команди Анге Постекоглу.