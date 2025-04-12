Баварія прийме дортмундську Боруссію, Баєр зустрінеться з Уніоном у 29 турі Бундесліги
У суботу, 12 квітня, 29 тур німецької Бундесліги продовжиться шістьма матчами.
У центральному матчі туру мюнхенська Баварія прийме Боруссію Дортмунд. Клуби підходять до Дер Классікер після поразок у чвертьфіналах Ліги чемпіонів. Дортмунд після розгрому від Барселони фактично вилетів з турніру і тепер зможе повністю сконцентруватися на чемпіонаті. В той час як Баварія мінімально поступилась Інтеру та має шанси на реванш у Мілані.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
29 тур, 12 квітня
16:30 Баєр Леверкузен - Уніон Берлін
16:30 Боруссія М. - Фрайбург
16:30 Бохум - Аугсбург
16:30 Гольштайн Кіль - Санкт-Паулі
16:30 Гоффенгайм - Майнц
19:30 Баварія Мюнхен - Боруссія Дортмунд
Напередодні у стартовому матчі 29 туру німецької Бундесліги Лейпциг на виїзді обіграв Вольфсбург.