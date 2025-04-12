Баварія прийме дортмундську Боруссію, Баєр зустрінеться з Уніоном у 29 турі Бундесліги

У суботу, 12 квітня, 29 тур німецької Бундесліги продовжиться шістьма матчами.

У центральному матчі туру мюнхенська Баварія прийме Боруссію Дортмунд. Клуби підходять до Дер Классікер після поразок у чвертьфіналах Ліги чемпіонів. Дортмунд після розгрому від Барселони фактично вилетів з турніру і тепер зможе повністю сконцентруватися на чемпіонаті. В той час як Баварія мінімально поступилась Інтеру та має шанси на реванш у Мілані.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

29 тур, 12 квітня

16:30 Баєр Леверкузен - Уніон Берлін

16:30 Боруссія М. - Фрайбург

16:30 Бохум - Аугсбург

16:30 Гольштайн Кіль - Санкт-Паулі

16:30 Гоффенгайм - Майнц

19:30 Баварія Мюнхен - Боруссія Дортмунд

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Напередодні у стартовому матчі 29 туру німецької Бундесліги Лейпциг на виїзді обіграв Вольфсбург.