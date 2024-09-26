Помер батько Сергія Реброва

На 86 році пішов з життя батько екснападника Динамо, колишнього тренера київського клубу, а нині головного тренера національної збірної України Сергія Реброва – Станіслав Ребров.

Про це повідомив офіційний сайт Динамо.

Свої співчуття з приводу тяжкої втрати висловив президент Динамо Ігор Суркіс.

"Від імені нашого клубу і від себе особисто висловлюю щирі слова співчуття родині Ребрових у зв'язку з цією трагічною подією – смертю близької людини. Схиляємо голову та сумуємо разом із рідними та близькими покійного. Нехай світла пам'ять про Станіслава Івановича назавжди залишиться в серцях тих, хто його знав, любив і поважав", – висловив співчуття Суркіс.

На похороні Реброва-старшого був помічений, зокрема, експартнер Реброва по Динамо Юрій Калитвинцев і директор академії столичного клубу Олександр Іщенко.

Раніше президент київського Динамо Ігор Суркіс заявив, що Сергій Ребров не заслужив на ту критику, яку отримав на свою адресу після матчів Ліги націй.