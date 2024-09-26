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Помер батько Сергія Реброва

Олексій Мурзак — 26 вересня, 17:58
Помер батько Сергія Реброва
Пішов з життя батько Сергія Реброва – Станіслав Ребров
fcdynamo.com

На 86 році пішов з життя батько екснападника Динамо, колишнього тренера київського клубу, а нині головного тренера національної збірної України Сергія Реброва – Станіслав Ребров.

Про це повідомив офіційний сайт Динамо.

Свої співчуття з приводу тяжкої втрати висловив президент Динамо Ігор Суркіс.

"Від імені нашого клубу і від себе особисто висловлюю щирі слова співчуття родині Ребрових у зв'язку з цією трагічною подією – смертю близької людини. Схиляємо голову та сумуємо разом із рідними та близькими покійного. Нехай світла пам'ять про Станіслава Івановича назавжди залишиться в серцях тих, хто його знав, любив і поважав", – висловив співчуття Суркіс.

На похороні Реброва-старшого був помічений, зокрема, експартнер Реброва по Динамо Юрій Калитвинцев і директор академії столичного клубу Олександр Іщенко.

Раніше президент київського Динамо Ігор Суркіс заявив, що Сергій Ребров не заслужив на ту критику, яку отримав на свою адресу після матчів Ліги націй.

Динамо Київ Сергій Ребров

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