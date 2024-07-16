Барселона може придбати гравця російського Зеніта

Барселона зацікавилась у придбанні бразильського півзахисника Вендела із російського Зеніта.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, каталонці вже провели попередні перемовини із росіянами щодо можливого трансферу. Вендел може обійтись Барселоні у 20 млн євро.

Нагадаємо, що минулого року футболісти "блаугранас" публічно подякували російським вболівальникам за підтримку.

Раніше французький ПСЖ заплямував свою репутацію, підписавши російського воротаря Матвєя Сафонова.