Ла Ліга хоче провести матч чемпіонату в Маямі

Іспанська Ла Ліга хоче зіграти матч чемпіонату у Маямі, США. Гра може відбутися вже у грудні.

Про це повідомляє BBC.

Йдеться про матч Барселони з мадридським Атлетико, який має відбутися 22 грудня. Цей поєдинок може стати першим поза межами Іспанії.

Наразі рішення щодо зустрічі залишається за ФІФА.

Очікується, що легенда Барселони Ліонель Мессі, який виступає за Інтер Маямі, візьме участь у промо цього матчу.

Раніше, Королівська іспанська футбольна федерація (RFEF) оголосила про проведення Суперкубка Іспанії у Джидді, Саудівська Аравія.