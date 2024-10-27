Розгром від Барселони у Мадриді: дубль Роберта та рекорд Ламіна

У суботу, 26 жовтня, відбулося перше Ель-Класіко сезону 2024/25.

Реал приймав Барселону в Мадриді. Матч, який починався досить "важко", відчувався величезний нерв, але не було видовищності, у другому таймі перетворився якщо і не на карнавал, то на досить видовищну гру, яка повністю задовольняє смаки нейтрального. вболівальника. Та й виходячи з підсумкового рахунку (0:4), зрозуміло, фанатів Барселони.

Команди не те щоб довго втягувалися в гру, але в першому таймі більше відчувався колосальний внутрішній нерв, аніж іспанська експресія та бажання творити на полі. Моменти були, але їхня кількість була зведена до мінімуму. А надійність в обороні була поставлена у явний пріоритет над красою атаки.

Проте моменти все ж таки були. А забити могли саме ті, від кого цього очікували, мабуть, найбільше. Але з виходом Ламіна Ямаля віч-на-віч впорався Лунін, а гол Мбаппе не був зарахований через офсайд. Коліно Кілліана було зрадливо попереду останнього захисника Барси.

Ламін Ямаль Барселона

І тільки після перерви гра нарешті розцвіла яскравими барвами. Барса вчасно спіймала момент, а потім не відпускала удачу вже до самого фінального свистка. Не минуло й 10 хвилин із початку другого тайму, як Левандовський відкрив рахунок. Гравці Барси буквально "розкрили" оборону Реала одним пасом, а Менді виявився зовсім не готовим до такого повороту подій, не витримавши лінію. Пройшло буквально пару хвилин і той же Левандовський замкнув головою розкішний навіс із флангу від Бальде.

І, як виявилося згодом, саме ця двохвилинка – з 54 по 56 хвилини, виявилася вирішальною. Гра повністю перевернулася, Барса контролювала перебіг подій, а від господарів поля, здавалося, зовсім відвернувся удача. Мбаппе забив другий м'яч, але він також не був зарахований. А вже в наступній атаці, менш ніж за хвилину, Левандовський міг зробити хет-трик, проте м'яч після його удару влучив у штангу. На якийсь час пішла відкрита гра, м'яч майже не затримувався у центрі поля. Але й тут господарям поля не щастило.

А ось Ямалю пощастило. Він забив свій гол ближче до кінцівки, на 77-й хвилині, наче виносячи вирок Реалу. До речі, Ламін став наймолодшим автором голів в історії Класіко (17 років та 106 днів). А підбив підсумок грі Рафінья на 84-й хвилині, коли знущально перекинув м'яч через Луніна, який пропустив у цій грі чотири голи.

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А що ж Мбаппе? Кілліан свій легетимний гол у цій грі так і не забив. Як і не зробив хет-трик Левандовський. Але йшли вони з поля, безумовно, з різним настроєм.

Кіліан Мбаппе elespanol

Якщо і не всі, то дуже багато в цьому матчі вирішив вихід Френкі де Йонга. Нідерландський півзахисник Барселони ніби заспокоїв та впорядкував дії своєї команди. Хоча, звичайно ж, у жодному разі не варто принижувати значення "дуплета" на початку другого тайму Левандовського, завдяки якому Барса в принципі повела у цій грі. Якщо де Йонг просто навів лад у центрі поля у Барселони, то дуплет Роберта дав ту саму емоцію "синьо-гранатовим". Емоцію перемоги, якої їх суперникам з Реалу так не вистачило у цій грі.

До речі, Левандовського було визнано найкращим гравцем матчу, що абсолютно справедливо. Своїм дублем, повторюся, Роберт вніс перелом у гру, а його другий гол, забитий головою, був просто шикарний.

Чи є розгромний рахунок відображенням подій, що відбувалися на полі? Швидше, це був збіг обставин. Болюче для Реала, який на один, а то й на пару голів точно награв.

Огляд матчу

Після цієї гри Барселона відірвалася від Реала на 6 очок у турнірній таблиці – 30 проти 24. І тепер прагнутиме зберігати цю перевагу. До того ж, у другому колі команди зустрінуться у очному поєдинку вже у Барселоні. Але...

До цього на нас чекає чимало найцікавіших подій у Ла-Лізі.