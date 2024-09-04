Барселона здивувала виїзним комплектом форми на сезон-2024/25

Барселона презентувала виїзний комплект ігрової форми на сезон-2024/25.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Комплект представлений у чорному кольорі з синіми та гранатовими вставками. Технічним спонсором виступила компанія Nike.

Зазначимо, що каталонці вчетверте у своїй історії зіграють в екіпіруванні чорного кольору. До цього це було в сезонах 2011/12, 2013/14 та 2020/21.

Нагадаємо, напередодні Барселона здобула розгромну перемогу над Вальядолідом. Наразі "синьо-гранатові" після 4 турів лідирують у чемпіонаті Іспанії з 12 балами в активі. Наступний матч команда зіграє 15 вересня проти Жирони Віктора Циганкова.