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Барселона Фліка продемонструвала другий найкращий показник результативності в історії клубу

Станіслав Лисак — 27 січня 2025, 09:31
Барселона Фліка продемонструвала другий найкращий показник результативності в історії клубу
Ганс-Діттер Флік
Getty Images

Каталонська Барселона відзначилася 101 голом у 32 матчах на чолі з німецьким тренером Гансом-Дітером Фліком у межах 21 туру іспанської Ла Ліги проти Валенсії (7:1).

Про це повідомляє OptaJose.

Під керівництвом 59-річного німецького фахівця "блаугранас" здобули 23 перемоги, тричі зіграли внічию та зазнали 6 поразок із загальним рахунком 101:38.

Барса вчетверте в історії настільки швидко досягла показника в 101 забитий гол, а Флік вийшов на друге місце серед менеджерів, які зуміли продемонструвати такі показники результативності після приходу в клуб.

Німець поступається лише Еленіо Еррері, під керівництвом якого Барселона забивала 101 гол у 31 матчі в 1959 році.

Наразі каталонці розташувалися на третій сходинці турнірної таблиці Ла Ліги, відстаючи від Реала на 7 очок.

Також "благугранас" гарантували вихід в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, знаходячись на другій позиції в основному раунді змагань.

Барселона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Ханс-Дітер Флік

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