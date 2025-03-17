Визначилася дата перенесеного матчу Барселона — Осасуна: каталонський клуб готує апеляцію
Матч 27-го туру іспанської Ла Ліги між Барселоною та Осасуною перенесено на 27 березня.
Про це повідомила Королівська іспанська футбола федерація (RFEF).
Нагадаємо, що гра мала відбутися 8 березня, але була перенесена через смерть лікаря Барселони Карлеса Міньярро Гарсії.
Пізніше видання Marca повідомило, що каталонський клуб незадоволений датою проведення перенесеного марсу 27-го туру
За інформацією джерела, Ла Ліга своє рішення пояснює тим, що матч має пройти у найближче вільне вікно.
Зазначається, що обидва клуби незадоволені вибраною датою, адже не всі гравці встигнуть повернутися з розташування збірних. Барселона найближчим часом подасть апеляцію.
Барселона наразі очолює турнірну таблицю Ла Ліги, команда має 60 очок. Осасуна займає 14-те місце з 33 балами.