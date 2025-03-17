Визначилася дата перенесеного матчу Барселона — Осасуна: каталонський клуб готує апеляцію

Матч 27-го туру іспанської Ла Ліги між Барселоною та Осасуною перенесено на 27 березня.

Про це повідомила Королівська іспанська футбола федерація (RFEF).

Нагадаємо, що гра мала відбутися 8 березня, але була перенесена через смерть лікаря Барселони Карлеса Міньярро Гарсії.

🔴 Resolución del Juez Único de Competiciones Profesionales



Fijada la fecha del partido de la jornada 27 de Primera División (@LaLiga):



▪️ @FCBarcelona_es - @Osasuna



🗓 Jueves 27 de marzo



ℹ️ https://t.co/T0qGWa557q pic.twitter.com/ssUyvljHPg — RFEF (@rfef) March 17, 2025

Пізніше видання Marca повідомило, що каталонський клуб незадоволений датою проведення перенесеного марсу 27-го туру

За інформацією джерела, Ла Ліга своє рішення пояснює тим, що матч має пройти у найближче вільне вікно.

Зазначається, що обидва клуби незадоволені вибраною датою, адже не всі гравці встигнуть повернутися з розташування збірних. Барселона найближчим часом подасть апеляцію.

Барселона наразі очолює турнірну таблицю Ла Ліги, команда має 60 очок. Осасуна займає 14-те місце з 33 балами.