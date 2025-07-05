Барселона відмовиться від трансферу нападника Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд не розглядається Барселоною, як пріоритетне підписання на літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє AS.

Головний тренер каталонців Ганс-Дітер Флік та спортивний директор клубу Деку роблять ставку на більш універсального гравця, з лідерськими якостями, щоб допомагати молодим гравцям. Тому, наразі шанси англійця перейти у Барселону цього літа є мінімальними.

Зазначається, що Рашфорд через свого агента заявив про своє бажання грати за іспанський клуб і тим більше разом з Ламіном Ямалем.

Нагадаємо, напередодні новачок Манчестер Юнайтед Матеус Кунья отримав ігровий номер Маркуса у клубі.