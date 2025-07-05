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Барселона відмовиться від трансферу нападника Манчестер Юнайтед

Олександр Булава — 5 липня 2025, 19:59
Барселона відмовиться від трансферу нападника Манчестер Юнайтед
Маркус Рашфорд
Getty Images

Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд не розглядається Барселоною, як пріоритетне підписання на літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє AS.

Головний тренер каталонців Ганс-Дітер Флік та спортивний директор клубу Деку роблять ставку на більш універсального гравця, з лідерськими якостями, щоб допомагати молодим гравцям. Тому, наразі шанси англійця перейти у Барселону цього літа є мінімальними.

Зазначається, що Рашфорд через свого агента заявив про своє бажання грати за іспанський клуб і тим більше разом з Ламіном Ямалем.

Нагадаємо, напередодні новачок Манчестер Юнайтед Матеус Кунья отримав ігровий номер Маркуса у клубі.

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Барселона

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