Барселона не може зареєструвати Фліка

У Барселони виникли труднощі з реєстрацією нового тренерського штабу на чолі з Гансом-Дітером Фліком.

Про це повідомляє Marca.

Каталонцям потрібно заробити гроші на продажах гравців, щоб оформити реєстрацію наставника. Аналогічна проблема виникла в "синьо-гранатових" з футболістами, серед яких Гаві, Алехандро Бальде, Іньїго Мартінес та Вітор Роке.

На цей час немає місця для реєстрації нового тренера та його штабу через відсутність місця в зарплатній відомості. Така ж проблема виникла б і з Хаві Ернандесом, який не був зареєстрований на сезон-2024/25.

Нагадаємо, німецький спеціаліст напередодні очолив іспанську команду та підписав контракт до 30 червня 2026 року.

Ганс-Дітер знаходився без роботи з вересня минулого року — тоді його було звільнено з посади головного тренера збірної Німеччини. Найбільшого успіху в кар'єрі він досягнув із Баварією, з якою двічі вигравав Бундеслігу, ставав переможцем Кубка Німеччини та тріумфував у Лізі чемпіонів сезону-2019/20.