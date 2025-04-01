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Барселона націлилася на другого бомбардира поточного сезону Серії А

Олег Дідух — 1 квітня 2025, 18:06
Барселона націлилася на другого бомбардира поточного сезону Серії А
Мойзе Кін
Getty Images

Барселона проявляє інтерес до нападника Фіорентини та збірної Італії Мойзе Кіна.

Про це повідомляє Tuttosport.

Кін проводить прекрасний сезон у складі Фіорентини, і все став об’єктом інтересу з боку ряду заможних клубів, таких як Арсенал, Тоттенгем і Ньюкасл. Тепер до боротьби за 25-річного нападника доєдналася Барселона, яка бачить у 25-річному італійцеві довгострокову заміну ветерану Роберту Левандовському.

Фіорентина не хоче відпускати лідера своїх атак, проте у його контракті прописана клаусула в розмірі цілком доступних для потенційних покупців 52 мільйонів євро. Італійський клуб працює над новим контрактом для Кіна та сподівається прибрати з угоди суму відступних.

Наразі Кін із 16 голами у 27 матчах іде другим у бомбардирській гонці Серії А, поступаючись лише Матео Ретегі (22 голи).

Раніше повідомлялося про те, що головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік заблокував трансфер вінгера Ліверпуля Луїса Діаса.

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