Барселона націлилася на зіркового ветерана збірної Хорватії

Барселона зацікавлена у підписанні досвідченого вінгера ПСВ і збірної Хорватії Івана Перішича.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За їхньою інформацією, підписання 36-річного ветерана – особиста ініціатива головного тренера Барселони Ганса-Дітера Фліка, який вже працював із хорватом у сезоні-2019/20 в Баварії. Співпраця виявилася плідною: мюнхенці у тому сезоні виграли Лігу чемпіонів.

Перішич може перейти в Барселону на правах вільного агента, оскільки його контракт із ПСВ діє до кінця червня поточного року. У сезоні-2024/25 на рахунку хорвата 16 голів і 11 асистів у 39 матчах за нідерландський клуб у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося про те, що Барселона хоче позбутися основного воротаря команди Марка-Андре тер Штегена.