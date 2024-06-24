Півзахисник збірної Німеччини Ілкай Гюндоган може залишити Барселону цього літа.

Про це повідомляє Dailysports.

За інформацією джерела, каталонці готові відпустити хавбека, якщо німець попросить про трансфер. Наразі Гюндюган схиляється до того, щоб залишитись в Барселоні, однак вигідні фінансові умови можуть змінити думку Ілкая.

У минулому сезоні Гюндоган забив 5 м'ячів та віддав 9 результативних передач у 36 матчах Ла Ліги.

Разом зі збірною Німеччини хавбек продовжує шлях на Євро-2024. Напередодні "бундестім" вирвали нічию у Швейцарії та здобули перше місце у групі.