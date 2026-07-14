Барселона може провести першу половину сезону-2027/28 на іншому стадіоні

У сезоні-2027/28 Барселона може знову покинути свій домашній стадіон Камп Ноу.

Про це повідомляє Sport.es.

За їхньою інформацією, каталонці подали запит у Ла Лігу для того, щоби проводити домашні матчі в першій половині сезону-2027/28 на іншому стадіоні.

Такий запит пов'язаний з тим, що Барселона планує встановити на Камп Ноу новий дах. Роботи планується розпочати в червні 2027 року. Очікується, що вони займуть 4,5 місяці.

У першій половині сезоні-2027/28 Барселона планує проводити домашні матчі на олімпійському стадіоні Монжуїк. Клуб уже грав на цій арені у 2023 – 2025 роках, коли тривала основна частина робіт із реконструкції Камп Ноу.

Попри те, що у минулому сезоні Барселона вже повернулася на свій стадіон, роботи на ньому тривають. Раніше Барселона подала заявку на проведення фіналу Ліги чемпіонів 2029 року.