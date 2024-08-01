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Барселона домовилася про особисті умови з найкращим бомбардиром Євро-2024 у складі Іспанії

Ігор Чернявський — 1 серпня, 16:35
Барселона домовилася про особисті умови з найкращим бомбардиром Євро-2024 у складі Іспанії

Барселона досягла домовленості з півзахисником РБ Лейпцига Дані Ольмо щодо умов його контракту.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією інсайдера, угода буде розрахована на 6 сезонів. Також каталонці зробили пропозицію Лейпцигу, яка включає 55 мільйонів євро фіксованої плати, 4 мільйони "легких" бонусів та ще 3 млн "складних" бонусів.

Романо зазначає, що сам Дані дуже хоче перейти в Барселону, вихованцем якої є. Ольмо перебував у Ла Масії (академія Барси — прим.) з 2007 до 2014 року, після чого приєднався до загребського Динамо.

Минулого сезону 26-річний атакувальний хавбек провів за Лейпциг 25 матчів, у яких забив 8 голів та віддав 5 асистів. На Євро-2024 Ольмо став одним із головних героїв збірної Іспанії — його гол у чвертьфіналі допоміг пройти Німеччину, а в півфіналі Дані відзначився переможним м’ячем у воротах Франції.

Барселона Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1 Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга РБ Лейпциг Дані Ольмо

Барселона

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