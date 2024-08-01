Барселона домовилася про особисті умови з найкращим бомбардиром Євро-2024 у складі Іспанії
Барселона досягла домовленості з півзахисником РБ Лейпцига Дані Ольмо щодо умов його контракту.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
За інформацією інсайдера, угода буде розрахована на 6 сезонів. Також каталонці зробили пропозицію Лейпцигу, яка включає 55 мільйонів євро фіксованої плати, 4 мільйони "легких" бонусів та ще 3 млн "складних" бонусів.
Романо зазначає, що сам Дані дуже хоче перейти в Барселону, вихованцем якої є. Ольмо перебував у Ла Масії (академія Барси — прим.) з 2007 до 2014 року, після чого приєднався до загребського Динамо.
Минулого сезону 26-річний атакувальний хавбек провів за Лейпциг 25 матчів, у яких забив 8 голів та віддав 5 асистів. На Євро-2024 Ольмо став одним із головних героїв збірної Іспанії — його гол у чвертьфіналі допоміг пройти Німеччину, а в півфіналі Дані відзначився переможним м’ячем у воротах Франції.