Він схожий на Голанда: Балотеллі спрогнозував перспективи Довбика в Серії А

Колишній нападник збірної Італії Маріо Балотеллі вважає, що український нападник Роми Артем Довбик може досягти двозначного показника за кількістю голів у чемпіонаті Італії.

Цитує Балотеллі AS Roma Live.

"З погляду фактури, я б сказав, що він схожий на Голанда, а також за манерою та агресією, з якою він атакує. У них схожі стилі гри. Він має не дуже добре координацію, але видно, що він сильний і вміє забивати голи у штрафному. Думаю, кількість його голів буде двозначним числом", — зазначив Балотеллі.

Напередодні повідомлялося, що Довбик відновився від травми та потрапить у заявку на матч 4 туру чемпіонату Італії проти Дженоа Руслана Малиновського. Поєдинок відбудеться 15 вересня. Початок — о 13:30 за київським часом.

"Вовки" після 3 турів посідають 16-те місце у турнірній таблиці Серії А, в активі клубу 2 очка — 1 поразка та 2 нічиї.