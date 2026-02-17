Ніколи б і подумати не міг: Бакалов – про ліквідованого зрадника України Петрова

Колишній головний тренер ФК Львів Юрій Бакалов відреагував на ліквідацію Збройними силами України ексфутболіста збірної України U-21 Сергія Петрова, який воював за російських окупантів.

Його слова передає "Український футбол".

З Петровим тренер працював у ФК Львів, за який гравець зіграв два офіційні матчі, а згодом покинув колектив.

"Ніколи б і подумати не міг, що Петров стане зрадником. Дуже сумно, що такі люди, як Петров, які народилися та виросли в Україні, не шанують свій народ, свою Батьківщину… У мене подібне просто не вкладається в голові. Чи були у нього проросійські погляди? Ми з ним співпрацювали дуже мало, тому я нічого такого не помічав. Про це краще розповіли б хлопці, які разом з ним тренувалися та спілкувалися під час виступів у ФК Львів", – розповів він.

Бакалов пояснив, що Петров залишив Львів, оскільки не витримав конкуренцію за місце в основному складі.

"Він не витримав конкуренції, програв боротьбу за місце в основному складі ФК Львів, тому й пішов. У нас тоді в атаці грав Бруно Фернандеш та й інші нападники були куди сильніші за Сергія. Петров був вкрай мало часу, то й нічим особливим він мені не запам'ятався – ні як людина, ні як гравець. Не можу дати йому жодної характеристики, – сказав Бакалов.

Нагадаємо, що Петров за свою кар'єру пограв за цілий ряд клубів України – Волинь (48 ігор), ФК Львів (2), Металіст 1925 (2), Рух (1), Зірка (15) та Агробізнес (41).

Після чого уродженець Євпаторії пограв за узбецькі команди – Машал (21 матч) і Коканд 1912 (20 поєдинків). У 2016-му році дебютував за "молодіжку" України U-21 у товариському протистоянні проти Білорусі (перемога 1:0). Петров відіграв один тайм у синьо-жовтій футболці.

Його останньою командою у житті була Таврія-Енерго, яку росіяни створили на тимчасово окупованій території.