Бабич пояснив поразку від Карпат у чемпіонаті України

Головний тренер Чорноморця Олександр Бабич вважає, що гравцям його команди не вистачило якості, як у грі в захисті, так і в атаці в матчі проти Карпат (0:1).

Цитує Бабича пресслужба львівського клубу.

"Програли матч, емоції негативні. Протистояли нашому прямому конкуренту і, звичайно, що план першого тайму десь працював. Віддали ініціативу та намагалися спіймати на контратаках. Хочу сказати про наших гравців. Поки немає якості, в захисті треба грати надійно та просто. Штрафний удар, який реалізували Карпати – у цій ситуації треба було зіграти простіше і його б не було. Після пропущеного гола ми створили моменти біля воріт суперника. Знову ж таки не вистачило якості, щоб доставити м’яч у штрафний майданчик і завершити атаку. Не вистачило спокою та холоднокровності. Нам є над чим працювати. Особливо в атаці багато роботи", – зазначив тренер.

За словами Бабича, після перерви Чорноморець випустив чотирьох атакувальних футболістів, однак останні не змогли втілити задуми тренерського штабу.

"Випустили чотирьох атакувальних футболістів, які можуть створити момент. Трошки нам не вдалося втілити те, що запланували. Якби забили бодай гол, то була би нічия 1:1 і були б зовсім інші емоції. І тоді заміни використали б вдало на 100%", – сказав Бабич.

Нагадаємо, Чорноморець після поразки від Карпат мають у своєму активі 6 балів та посідають 12-те місце у турнірній таблиці чемпіонату. У наступному турі "моряки" зустрінуться з ЛНЗ (28 вересня).