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Аякс підписав легенду клубу

Володимир Кук — 17 вересня, 21:38
Аякс підписав легенду клубу
Деві Классен

Аякс оголосив про підписання контракту з центральним півзахисником Деві Классеном.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

31-річний нідерландський центральний хавбек гратиме за амстердамський клуб до літа 2025 року.

Зазначимо, що Классен є вихованцем Аякса. Він виступав за першу команду з 2012 по 2017 рік, а також з 2020 до 2023 року.

У сезоні-2023/24 півзахисник зіграв за Інтер 18 матчів, результативними діями не відзначався. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 4 мільйони євро.

Нагадаємо, нещодавно нідерландський нападник Ваут Веґгорст перейшов із Бернлі в Аякс.

Аякс Деві Классен

Деві Классен

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