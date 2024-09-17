Аякс підписав легенду клубу
Деві Классен
Аякс оголосив про підписання контракту з центральним півзахисником Деві Классеном.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
31-річний нідерландський центральний хавбек гратиме за амстердамський клуб до літа 2025 року.
Зазначимо, що Классен є вихованцем Аякса. Він виступав за першу команду з 2012 по 2017 рік, а також з 2020 до 2023 року.
У сезоні-2023/24 півзахисник зіграв за Інтер 18 матчів, результативними діями не відзначався. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 4 мільйони євро.
Нагадаємо, нещодавно нідерландський нападник Ваут Веґгорст перейшов із Бернлі в Аякс.