Аякс підписав легенду клубу

Аякс оголосив про підписання контракту з центральним півзахисником Деві Классеном.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

31-річний нідерландський центральний хавбек гратиме за амстердамський клуб до літа 2025 року.

Davy Klaassen = Ajacied ❌❌❌ pic.twitter.com/sea1HX3LDD — AFC Ajax (@AFCAjax) September 17, 2024

Зазначимо, що Классен є вихованцем Аякса. Він виступав за першу команду з 2012 по 2017 рік, а також з 2020 до 2023 року.

У сезоні-2023/24 півзахисник зіграв за Інтер 18 матчів, результативними діями не відзначався. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 4 мільйони євро.

Нагадаємо, нещодавно нідерландський нападник Ваут Веґгорст перейшов із Бернлі в Аякс.