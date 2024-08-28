Аякс підписав колишнього нападника МЮ

Нідерландський нападник Ваут Веґгорст перейшов із Бернлі в Аякс.

Про це повідомив Ніколо Скіра.

За його інформацією, контракт Ваута з новим клубом розрахований на два сезони.

Веґгорст став гравцем Бернлі на початку 2022 року, але провів за цю команду лише 22 матчі, адже відтоді побував у трьох орендах — у Бешикташі, Манчестер Юнайтед і Гоффенгаймі. Також 32-річний форвард раніше виступав за Вольфсбург, АЗ Алкмар, Еммен та Гераклес.

Нагадаємо, минулий сезон став для Аякса найгіршим за багато років. Амстердамці посіли 5 місце, а в Лізі Європи не змогли подолати груповий етап. У новій кампанії аяксиди набрали 3 очки в двох турах чемпіонату, а у кваліфікації Ліги Європи змогли пройти два раунди.