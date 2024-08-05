Визначився арбітр матчу Кривбаса у Лізі Європи

Арбітри з Австрії будуть працювати на першому матчі між Кривбасом та Вікторією в третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

Про це повідомляє пресслужба криворіжців.

Функції головного арбітра буде виконувати 35-річний Себастьян Гісхамер, лайнсмени — Роланд Рідель, Сантіно Шрайнер, а четвертий арбітр — Ягер Крістофер. За відеосистему буде відповідати Мануель Шуттенгрубер.

Матч відбудеться у четвер, 8 серпня. Початок — о 21:00.

Напередодні головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб розповів, що його команда зробить все, щоб пройти кваліфікацію Ліги Європи сезону-2024/25 та потрапити в груповий етап.