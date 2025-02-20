Власник Манчестер Юнайтед поговорив про продаж клубу перед зустріччю із Трампом

Аврам Глейзер, один з власників Манчестер Юнайтед, заявив, що він не збирається продавати свою частку в клубі.

Про це повідомляє Mirror.

Один з репортерів спіймав 64-річного американця в Маямі, де поставив питання про потенційний повний продажу манкуніанців. Проте Глейзер відповів одним словом: "Ні".

Його також запитали про критику, яка зараз лунає на адресу Реткліффа. Нового співвласника "червоних дияволів" звинувачують у звільненні 250 співробітників.

Більше того, повідомляється, що неминуча ще одна хвиля скорочень. Але Аврам Глейзер відмовився відповідати на це питання.

"Я зараз їду на зустріч з президентом (Дональдом Трампом). Я не думаю, що зараз доречно говорити про це", – сказав Глейзер.

🚨🎥 JUST IN: Avram Glazer says “no” to selling Manchester United after refusing questions on if Sir Jim Ratcliffe has made things worse at the club…



[@SkySportsNews] #MUFC pic.twitter.com/VllTr54DaQ — Stretford Paddock (@StretfordPaddck) February 19, 2025

На даний момент Манчестер Юнайтед посідає 15 місце в таблиці чемпіонатку Англії, маючи 29 очок після 25 турів.

Раніше стало відомо, що компанія сера Джима Реткліффа збирається припинити спонсорувати інший клуб АПЛ.