Власник Манчестер Юнайтед поговорив про продаж клубу перед зустріччю із Трампом
Аврам Глейзер, один з власників Манчестер Юнайтед, заявив, що він не збирається продавати свою частку в клубі.
Про це повідомляє Mirror.
Один з репортерів спіймав 64-річного американця в Маямі, де поставив питання про потенційний повний продажу манкуніанців. Проте Глейзер відповів одним словом: "Ні".
Його також запитали про критику, яка зараз лунає на адресу Реткліффа. Нового співвласника "червоних дияволів" звинувачують у звільненні 250 співробітників.
Більше того, повідомляється, що неминуча ще одна хвиля скорочень. Але Аврам Глейзер відмовився відповідати на це питання.
"Я зараз їду на зустріч з президентом (Дональдом Трампом). Я не думаю, що зараз доречно говорити про це", – сказав Глейзер.
На даний момент Манчестер Юнайтед посідає 15 місце в таблиці чемпіонатку Англії, маючи 29 очок після 25 турів.
Раніше стало відомо, що компанія сера Джима Реткліффа збирається припинити спонсорувати інший клуб АПЛ.