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Атлетико продовжує переговори з Челсі щодо Галлахера

Олександр Булава — 14 серпня, 18:17
Атлетико продовжує переговори з Челсі щодо Галлахера

Мадридський Атлетико та лондонський Челсі продовжують переговори щодо трансферу півзахисника Конора Галлахера.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Сторони намагаються знайти прийнятну угоду щодо 24-річного англійського півзахисника. Зокрема дійти згоди про ціну трансферу.

Напередодні Галлахер вже пройшов медогляд у Мадриді та домовився про умови особистого контракту, але згодом повернувся у Лондон.

Конор є вихованцем "пенсіонерів". У минулому сезоні англієць відіграв 50 матчів, де забив 7 голів та віддав 9 результативних передач.

Нагадаємо, у це міжсезоння Челсі підписав чимало молодих гравців, зокрема й конкурента для Михайла Мудрика.

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