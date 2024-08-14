Атлетико продовжує переговори з Челсі щодо Галлахера

Мадридський Атлетико та лондонський Челсі продовжують переговори щодо трансферу півзахисника Конора Галлахера.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Сторони намагаються знайти прийнятну угоду щодо 24-річного англійського півзахисника. Зокрема дійти згоди про ціну трансферу.

Напередодні Галлахер вже пройшов медогляд у Мадриді та домовився про умови особистого контракту, але згодом повернувся у Лондон.

🚨🔵 Negotiations between Chelsea and Atlético Madrid are still ongoing.



After Omorodion deal off and Gallagher back to London, the two clubs are still trying to find new agreement for Conor.



João Félix remains part of discussions also with agent Mendes; no breakthrough yet. pic.twitter.com/3o9GC8trBh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2024

Конор є вихованцем "пенсіонерів". У минулому сезоні англієць відіграв 50 матчів, де забив 7 голів та віддав 9 результативних передач.

Нагадаємо, у це міжсезоння Челсі підписав чимало молодих гравців, зокрема й конкурента для Михайла Мудрика.