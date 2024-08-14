Атлетико продовжує переговори з Челсі щодо Галлахера
Мадридський Атлетико та лондонський Челсі продовжують переговори щодо трансферу півзахисника Конора Галлахера.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Сторони намагаються знайти прийнятну угоду щодо 24-річного англійського півзахисника. Зокрема дійти згоди про ціну трансферу.
Напередодні Галлахер вже пройшов медогляд у Мадриді та домовився про умови особистого контракту, але згодом повернувся у Лондон.
Конор є вихованцем "пенсіонерів". У минулому сезоні англієць відіграв 50 матчів, де забив 7 голів та віддав 9 результативних передач.
Нагадаємо, у це міжсезоння Челсі підписав чимало молодих гравців, зокрема й конкурента для Михайла Мудрика.