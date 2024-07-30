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Атлетико може підписати гравця Челсі

Володимир Кук — 30 липня, 17:11
Атлетико може підписати гравця Челсі

Півзахисник Челсі Конор Галлахер близький до переходу в Атлетико Мадрид.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, наразі між клубами ведуться переговори щодо трансферу 24-річного англійця. Сторони обговорюють суму трансферу у 35-40 мільйонів євро з урахуванням бонусів.

Конор є вихованцем Челсі, він знаходиться у структурі клубу з 2016-го. У минулому сезоні англієць відіграв 50 матчів, де забив 7 голів та віддав 9 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює англійця у 50 мільйнонів євро.

Нагадаємо, Довбик був у кроці від переходу в Атлетико, аж поки в ситуація не втрутилася Рома. Пізніше агент нападника збірної України розповів, що не побачив у мадридському клубі серйозного проєкту для Артема.

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Челсі Атлетико Мадрид Конор Галлахер

Челсі

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