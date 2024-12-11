Дубль Іньякі Вільямса приніс Атлетику перемогу над Фенербахче

У середу, 11 грудня, відбувся матч шостого туру основного етапу Ліги Європи, у якому зійшлися Фенербахче та Атлетик.

Іспанський колектив планував продовжити свою безпрограшну серію у турнірі. І він з нею впорався.

Підопічні Ернесто Вальверде закрили питання про переможця цього поєдинка ще у першому таймі.

Вже на 5-й хвилині Іньякі Вільямс вивів басків уперед, а прямо перед перервою 30-річний вінгер оформив дубль.

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У другому таймі господарі поля навіть були ближче до того, щоб пропустити третій, аніж скоротити відставання.

А за 20 хвилин до кінця основного часу команда Жозе Моурінью залишилася у меншості, що практично поставило хрест на її сподіваннях відігратися.

Суддя зафіксував перемогу Атлетика з Більбао з рахунком 2:0. Єдиною проблемою для Вальверде стала травма Ніко Вільямса, якого довелося міняти по ходу першого тайму.

Ліга Європи, основний етап

6 тур, 11 грудня

Фенербахче – Атлетик 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 – І. Вільямс 5, 0:2 – І. Вільямс 45.

Фенербахче: Лівакович — Осаї-Семюел, Джику, Акайдін (Сьоюнджю, 46), Мюлдюр — Юксек, Амрабат — Тадич (Ундер, 72), Шиманський (Джеко, 61), Сен-Максімен (Кахведжі, 72) — Ен-Несірі.

Атлетик: Агірресабала — Горосабель, Альварес (Вівіан, 46), Паредес, Берчіче — Хаурегісар (Прадос, 67), Руїс де Галларета — І. Вільямс (Весга, 85), Сансет, Н. Вільямс (Беренгер, 38) — Гурусета (Гомес, 67).

Попередження: Мюлдюр, Амрабат – Альварес, Гомес, Сансет.

Вилучення: Мюлдюр 69 (Фенербахче, друга жовта картка).

Після шести зіграний турів Атлетик очолює загальну таблицю, маючи 16 очок. Фенербахче йде 15-м, заробивши 8 балів.

Нагадаємо, що всі інші матчі шостого туру Ліги Європи пройдуть у четвер, 12 грудня.

Тоді ж зіграє й київське Динамо. Команда Олександра Шовковського зустрінеться з Реал Сосьєдад. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.