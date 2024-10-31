Аталанта хоче повернути в Серію А вінгера збірної Італії

Аталанта працює над підписанням у січневе трансферне вікно вінгера Сассуоло та збірної Італії Доменіко Берарді.

Про це повідомляє Calciomercato.

За їхньою інформацію, сам гравець вже дав свою згоду на трансфер. Тепер Аталанті ще треба буде домовитися з Сассуоло, який за підсумками минулого сезону вилетів у Серію В.

Берарді недавно відновився від розриву ахіллового сухожилля, через який він пропустив 7 місяців. Після цього Доменіко вже відзначився трьома асистами у трьох матчах. Трансферна вартість 30-річного гравця збірної Італії оцінюється в 10 мільйонів євро, контракт розрахований до літа 2027 року.

Раніше повідомлялося про те, що в послугах Берарді також зацікавлений Мілан, який спочатку повинен буде продати Самуеля Чуквуезе.