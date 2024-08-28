Асистент тренера Лівого берега покинув клуб

Асистент головного тренера Лівого берега 42-річний Андрій Ущаповський залишив команду.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зазначається, що сторони вирішили припинити співпрацю за обопільною згодою.

Ущаповський приєднався до клубу у 2021 році, працюючи в тренерському штабі команди, що на той час виступала в Другій лізі. На початку 2023-го ввійшов до тренерського штабу Віталія Первака.

Нагадаємо, нещодавно київський клуб оформив дебютну перемогу в Українській Прем'єр-лізі. Це сталось у матчі 4-го туру проти одеського Чорноморця.