Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Артета встановив історичне досягнення у матчі проти Манчестер Юнайтед

Олександр Булава — 5 грудня 2024, 14:55
Артета встановив історичне досягнення у матчі проти Манчестер Юнайтед
Мікель Артета
Getty Images

Арсенал під керівництвом Мікеля Артетети у 14 турі чемпіонату Англії обіграв Манчестер Юнайтед (2:0) та встановив рекорд клубу.

Про це повідомляє Squawka.

Для "канонірів" це була четверта перемога над МЮ у межах Англійської Прем'єр-ліги, а іспанський фахівець став першим наставником лондонської команди, якому це вдалося.

Також Артета має найкращий відсоток за перемогами над Манчестер Юнайтед серед всіх тренерів, які протистояли "червоним дияволам" мінімум 5 разів в історії АПЛ – 70%.

"Каноніри" після перемоги ділять другу та третю позицію в турнірній таблиці чемпіонату з Челсі. В обох команд по 28 балів. Лідирує у чемпіонаті Ліверпуль з 35 очками.

Чемпіонат Англії, АПЛ Мікель Артета Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон

Манчестер Юнайтед

Зінченко потрапив у стартовий склад Арсенала на матч з Манчестер Юнайтед
Байєр хоче продовжити контракт із основним нападником
Один із головних талантів Ювентуса зацікавив низку європейських топклубів
Аморім: Амад продовжить контракт з Манчестер Юнайтед, мені потрібен такий гравець
Модель та зірка телебачення: знайомимось із новою коханою лідера Манчестер Юнайтед

Останні новини