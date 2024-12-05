Артета встановив історичне досягнення у матчі проти Манчестер Юнайтед

Арсенал під керівництвом Мікеля Артетети у 14 турі чемпіонату Англії обіграв Манчестер Юнайтед (2:0) та встановив рекорд клубу.

Про це повідомляє Squawka.

Для "канонірів" це була четверта перемога над МЮ у межах Англійської Прем'єр-ліги, а іспанський фахівець став першим наставником лондонської команди, якому це вдалося.

Також Артета має найкращий відсоток за перемогами над Манчестер Юнайтед серед всіх тренерів, які протистояли "червоним дияволам" мінімум 5 разів в історії АПЛ – 70%.

Mikel Arteta has the best win percentage of any manager to face Manchester United 5+ times in Premier League history (70%).



◉ 10 games

◉ 7 wins

◉ 1 draw

◉ 2 defeats



And he’s the first Arsenal manager to win four consecutive PL games against the Red Devils. 👏 pic.twitter.com/o9ml7Rrkux — Squawka (@Squawka) December 4, 2024

"Каноніри" після перемоги ділять другу та третю позицію в турнірній таблиці чемпіонату з Челсі. В обох команд по 28 балів. Лідирує у чемпіонаті Ліверпуль з 35 очками.