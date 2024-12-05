Артета встановив історичне досягнення у матчі проти Манчестер Юнайтед
Мікель Артета
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Арсенал під керівництвом Мікеля Артетети у 14 турі чемпіонату Англії обіграв Манчестер Юнайтед (2:0) та встановив рекорд клубу.
Про це повідомляє Squawka.
Для "канонірів" це була четверта перемога над МЮ у межах Англійської Прем'єр-ліги, а іспанський фахівець став першим наставником лондонської команди, якому це вдалося.
Також Артета має найкращий відсоток за перемогами над Манчестер Юнайтед серед всіх тренерів, які протистояли "червоним дияволам" мінімум 5 разів в історії АПЛ – 70%.
"Каноніри" після перемоги ділять другу та третю позицію в турнірній таблиці чемпіонату з Челсі. В обох команд по 28 балів. Лідирує у чемпіонаті Ліверпуль з 35 очками.