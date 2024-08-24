Усик та сценарист Шрайбер зіграли у квіз на знання української мови

Задля привернення уваги до української мови у світі амбасадори UNITED24 зіграли у квіз, де американський режисер і сценарист Лієв Шрайбер вгадував популярні українські слова, які називав йому абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик.

Під час онлайн-спілкування Усик запропонував Шрайберу вгадати значення чотирьох слів: "єдність", "родина", "відбій" та "справжній друг". До кожного з них було чотири варіанти відповідей, та лише одна — правильна. Лієву Шрайберу вдалося вгадати три слова з чотирьох.

Лієв Шрайбер народився у Сан-Франциско, проте має українське походження — його дідусь родом із півдня України. Через це Шрайбер зацікавився своїм корінням: у 2000-х вперше відвідав Україну, а з початком повномасштабної війни в Україні став першим іноземним амбасадором UNITED24. Під час квізу Лієв поділився, що вивчає українську мову і захоплюється українцями.

"Що означає бути українцем? Це вкладати серце у все, що ти робиш, допомагати людям навколо та бути добрим" , — зазначив Лієв Шрайбер.

За інформацією Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка, до початку повномасштабної війни, за різними даними, українською мовою у світі говорило від 41 млн. до 45 млн. осіб. За статистикою, у 2022-му кількість охочих вчити українську мову суттєво зросла: понад 1,3 млн. людей у світі почали її вивчати — навіть у далеких територіально від України країнах, як-от Аргентина, В’єтнам, Японія. У країнах, що прийняли найбільше вимушених переселенців з України, а саме — Німеччині, Польщі, Чехії — кількість охочи[ вивчати українську мову зросла на 15-16 %.

Українська мова входить до другого десятка мов світу. Вона багата на синоніми — зараз філологи налічують 10 000 синонімічних рядів, але це — не межа, адже синоніми виникають у нашій мові постійно. Цікавий факт: найбільше слів в українській мові починається на літеру "П", а найменш вживаною є літера "Ф". Від споріднених слов'янських мов наша відрізняється тим, що в ній є сьомий кличний відмінок. Наша мова пережила чотири століття репресій і лінгвоциду: її намагалися заборонити багато разів — 134 спроби.

Про UNITED24

Ініційована Президентом України фандрейзингова платформа та основне вікно збору пожертв на підтримку України. За 25 місяців роботи фандрейзингової платформи UNITED24 завдяки пожертвам з більш ніж 110 країн зібрано понад 676 000 000 доларів. Серед амбасадорів UNITED24 — співачка та акторка Барбра Стрейзанд, актори Марк Гемілл, Марк Стронг, Лієв Шрайбер і Міша Коллінз, акторки Кетрін Винник, Іванна Сахно, Алісса Мілано та Гіларі Свенк, гурт Imagine Dragons, артдиректор Balenciaga Демна, режисер Мішель Азанавічус, астронавт Скотт Келлі, історик Тімоті Снайдер, британський підприємець Річард Бренсон, кантрі-співак Бред Пейслі, британський мандрівник Беар Гріллз, філософ та економіст Френсіс Фукуяма, шеф-кухар Хосе Андрес, нобелівські лауреати Пол Нерс, Едвард Мозер та Мей-Бритт Мозер, видатні українські спортсмени Андрій Шевченко, Еліна Світоліна, Олександр Усик і Олександр Зінченко.