Довбик: Я провів фантастичний сезон і варіанти для продовження кар'єри вже є

Нападник Жирони Артем Довбик вважає, що провів фантастичний сезон у Ла Лізі, тому в нього будуть варіанти для продовження кар'єри.

Про це він розповів на ютуб-каналі Ігоря Циганика.

"Нам дуже комфортно в Іспанії. Я відіграв сезон і вже знаю трохи Лігу. Тому так, десь буде тяжко переходити, але будемо дивитися. Зараз Євро попереду. Зараз, загалом, джокер у мене в кишені. Я не переживаю, я розумію, що провів дуже фантастичний сезон, тож якісь варіанти в мене вже є.

Тому тут найголовніше — прийняти правильне рішення, щоб не погнатися за чимось і потім сидіти. Тут потрібно спокійно зробити правильний вибір.

Я думаю, що ми, в принципі, завжди так робимо. Єдиний раз у нас це не вийшло — це коли ми поїхали в Данію. Але це був один раз, і це такий досвід. Тому зараз ми все аналізуємо і зробимо, я думаю, правильне рішення", — сказав футболіст.

Нагадаємо, українець провів 36 матчів у сезоні Ла Ліги, забив 24 м'ячі та віддав 8 результативних передач. Також він став найкращим бомбардиром чемпіонату та отримав "трофей Пічічі".