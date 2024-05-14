Циганков та Довбик вийдуть у стартовому складі Жирони на матч із Вільярреалом

Головний тренер Жирони Мічел Санчес визначився зі стартовим складом команди на домашній поєдинок 36 туру чемпіонату Іспанії проти Алавеса. І Артем Довбик, і Віктор Циганков розпочнуть гру з перших хвилин.

Зустріч розпочнеться о 23:00 за київським часом. Дивитися поєдинок можна на медіасервісі MEGOGO.

За три тури до кінця сезону Жирона відстає від Барселони на одне очко в боротьбі за срібло Ла Ліги.

Напередодні Жирона, попри гольові передачі Артема Довбика та Віктора Циганкова, не змогла перемогти Алавес.