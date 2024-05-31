Довбик: Коли Серлот забив чотири м'ячі Реалу, то в мене був шок

Нападник Жирони Артем Довбик розповів, що для нього став шоком покер форварда Вільярреала Александера Серлота у ворота мадридського Реала.

Про це він повідомив на ютуб-каналі Ігоря Циганика.

"Коли Серлот забив чотири м'ячі у ворота Реала, то це для мене був трохи шок. В першому колі я його взагалі не бачив. Реальними конкурентами я бачив Левандовського, Беллінгема, Майораля та Будимира. Вони були фаворитами та забивали через матч. Коли в мене було голів 14, то в них було по 15, а у Серлота 8-9, напевно. Я не дивився на нього. Це хороший гравець, але я дивлюся статистику, а його немає.

Коли Мічел замінив мене в матчі з Валенсією, то я подумав, що все нормально у грі Вільярреала з Реалом. А він до мене підходить і каже, що Серлот забив чотири. Я спочатку не повірив, думав, що він мене хоче підколоти. Коли він сказав, що це серйозно, то я запитав, чому тоді мене замінили. В мене було ще 12 хвилин, хоча б один гол ще можна було б забити.

Я подивився — він забив тричі за 6 хвилин. Думаю, що там відбувається. Одразу подивився, хто там на воротах. А там Лунін. Думаю, добре, подивлюся ще захисників. А там Мілітао після травми. Помилка Вільярреала в тому, що вони не давали Серлоту бити пенальті", — сказав футболіст.

Нагадаємо, українець провів 36 матчів у сезоні Ла Ліги, забив 24 м'ячі та віддав 8 результативних передач. Також він отримав "трофей Пічічі", випередивши Серлота на 1 гол.