Довбик — про Євро-2024: Я не буду ставити задач перед собою

Нападник Жирони Артем Довбик заявив, що він не ставитиме жодних задач перед собою на Євро-2024 і хоче, щоб збірна України продемонструвала свій потенціал.

Про це Довбик розповів Українській асоціації футболу.

"Стати найкращим бомбардиром Євро-2024? Я не люблю загадувати, бо ніхто не знає, що буде завтра. Я просто хочу, щоб наша збірна продемонструвала свій потенціал на Євро.

А перед собою я не буду ставити ніяких задач, тому що потрібно підготуватися. У нас є три важкі матчі де треба викластись на всі сто відсотків", — сказав Довбик.

Нагадаємо, українець провів 36 матчів у сезоні Ла Ліги, забив 24 м'ячі та віддав 8 результативних передач. Напередодні Довбик приєднався до збору національної збірної України.