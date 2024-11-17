Довбик: Потрібно перемагати Албанію, але зараз немає легких суперників
Форвард збірної України Артем Довбик прокоментував гру команди у матчі з Грузією (1:1) у межах п'ятого туру групового етапу Ліги націй.
Своїми думками про це гравець Роми поділився в інтерв'ю YouTube-каналу "ВЗБІРНА".
"Ну звісно важка гра, це, напевно, найкраще їх покоління збірної Грузії за останні декілька років. Вони ще й грають удома, підтримка трибун їх підганяла, але я думаю, що результат по грі. І в них були гарні моменти наприкінці матчу, і у нас було два моменти. Гра в принципі була нічийна.
Ми відчували по грі, що у нас є простір, і такі швидкі гравці як Михайло (Мудрик) — ми маємо цим користуватися. Я намагався підігрувати йому, ми шукали цей простір за спинами захисників. На жаль, це не завжди виходило. Один раз вийшло, але не ми забили", – сказав Артем.
Довбик також поговорив про майбутню зустріч з Албанією, від результату якої вирішуватиметься доля збірної України у Лізі націй.
"Нам потрібна тільки перемога, щоб (мати шанс) на друге місце. Будемо намагатися виграти, але розуміємо, що кожна гра на виїзді це нелегко, тому зараз найголовніше відновитись. Зараз немає таких команд, яких ти можеш на одній нозі обіграти, тому потрібно бути готовими на 100 відсотків".
Нагадаємо, що матч шостого туру Ліги націй між збірними України та Албанії відбудеться 19 листопада. Старт поєдинку запланований на 21:45 за київським часом.