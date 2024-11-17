Довбик: Потрібно перемагати Албанію, але зараз немає легких суперників

Форвард збірної України Артем Довбик прокоментував гру команди у матчі з Грузією (1:1) у межах п'ятого туру групового етапу Ліги націй.

Своїми думками про це гравець Роми поділився в інтерв'ю YouTube-каналу "ВЗБІРНА".

"Ну звісно важка гра, це, напевно, найкраще їх покоління збірної Грузії за останні декілька років. Вони ще й грають удома, підтримка трибун їх підганяла, але я думаю, що результат по грі. І в них були гарні моменти наприкінці матчу, і у нас було два моменти. Гра в принципі була нічийна.

Ми відчували по грі, що у нас є простір, і такі швидкі гравці як Михайло (Мудрик) — ми маємо цим користуватися. Я намагався підігрувати йому, ми шукали цей простір за спинами захисників. На жаль, це не завжди виходило. Один раз вийшло, але не ми забили", – сказав Артем.