Реал Сосьєдад погодився продати свого вихованця в Арсенал за трохи більше ніж 60 млн євро

Арсенал домовився з Реалом Сосьєдад про підписання опорного півзахисника Мартіна Субіменді.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформацією, лондонський клуб заплатить за 26-річного іспанця трохи більше ніж 60 мільйонів євро.

Сума буде дещо вищою, ніж передбачено клаусулою, але "каноніри" зможуть виплатити її частинами завдяки чудовим відносинам між клубами та попереднім домовленостям

🚨❤️🤍 Arsenal will pay slightly more than €60m release clause as part of the pact with Real Sociedad for Martin Zubimendi deal.



The fee will be bit higher but allowing payment in installments as clubs share excellent relationship.



Here we go, confirmed. ✅🔐 pic.twitter.com/nP4lzokdFf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 19, 2025

У сезоні 2024/25 він провів за іспанський клуб 48 матчів, в яких забив 2 голи та віддав 1 асист. Субіменді є вихованцем Реала Сосьєдад.

Раніше повідомлялося, що ганський опорний півзахисник Томас Парті і лондонський Арсенал досі не домовилися про продовження співпраці.