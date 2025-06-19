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Реал Сосьєдад погодився продати свого вихованця в Арсенал за трохи більше ніж 60 млн євро

Олексій Мурзак — 19 червня 2025, 15:51
Реал Сосьєдад погодився продати свого вихованця в Арсенал за трохи більше ніж 60 млн євро
Мартін Субіменді
Getty Images

Арсенал домовився з Реалом Сосьєдад про підписання опорного півзахисника Мартіна Субіменді.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформацією, лондонський клуб заплатить за 26-річного іспанця трохи більше ніж 60 мільйонів євро.

Сума буде дещо вищою, ніж передбачено клаусулою, але "каноніри" зможуть виплатити її частинами завдяки чудовим відносинам між клубами та попереднім домовленостям

У сезоні 2024/25 він провів за іспанський клуб 48 матчів, в яких забив 2 голи та віддав 1 асист. Субіменді є вихованцем Реала Сосьєдад.

Раніше повідомлялося, що ганський опорний півзахисник Томас Парті і лондонський Арсенал досі не домовилися про продовження співпраці.

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