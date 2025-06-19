Реал Сосьєдад погодився продати свого вихованця в Арсенал за трохи більше ніж 60 млн євро
Мартін Субіменді
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Арсенал домовився з Реалом Сосьєдад про підписання опорного півзахисника Мартіна Субіменді.
Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
За його інформацією, лондонський клуб заплатить за 26-річного іспанця трохи більше ніж 60 мільйонів євро.
Сума буде дещо вищою, ніж передбачено клаусулою, але "каноніри" зможуть виплатити її частинами завдяки чудовим відносинам між клубами та попереднім домовленостям
У сезоні 2024/25 він провів за іспанський клуб 48 матчів, в яких забив 2 голи та віддав 1 асист. Субіменді є вихованцем Реала Сосьєдад.
Раніше повідомлялося, що ганський опорний півзахисник Томас Парті і лондонський Арсенал досі не домовилися про продовження співпраці.