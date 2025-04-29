Зінченко у запасі: стали відомі стартові склади на матч Арсенал – ПСЖ

Арсенал та ПСЖ визначились зі стартовими складами на перший півфінальний матч Ліги чемпіонів.

Арсенал: Рая, Тімбер, Саліба, Ківьор, Льюїс-Скеллі, Едеґор, Райс, Меріно, Сака, Троссард, Мартінеллі

Запасні: Нето, Сетфорд, Тірні, Вайт, Зінченко, Стерлінг, Батлер-Оедеджи, Хенрі-Френсис, Кабія, Нванері.

ПСЖ: Доннарумма, Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш, Вітінья, Невеш, Руїс, Дуе, Дембеле, Хвіча

Зустріч відбудеться на лондонській арені "Емірейтс". Початок о 22:00 за київським часом. Трансляція доступна на MEGOGO.

У чвертьфіналі Арсенал без шансів вибив мадридський Реал (5:1 – за підсумком двох матчів). ПСЖ ледь не подарував півфінальну путівку Астон Віллі – парижани впевнено перемогли вдома (3:1), але ледь не розгубили гандикап у Бірмінгемі (2:3)