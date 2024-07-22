Арсенал підписав 18-річного голкіпера Аякса

Лондонський Арсенал підписав 18-річного воротаря амстердамського Аякса Томмі Сетфорда.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі контракту не розголошуються. Повідомляється, що футболіст поки гратиме в юнацькій команді "канонірів", та іноді проводитиме тренування з основною.

Гравець також регулярно виступає за молодіжну збірну Англії. За свою кар'єру він провів 50 матчів, у яких пропустив 63 голи, та 9 раз залишив ворота команди "сухими.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Арсенал підсилиться центральним захисником Болоньї Ріккардо Калафіорі.