Арсенал із Зінченком переграв Манчестер Юнайтед у товариському матчі

Лондонський Арсенал обіграв Манчестер Юнайтед у товариському матчі.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1.

Український оборонець "канонірів" Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі та відіграв 63 хвилини. На його рахунку заблокований удар, 3 перехоплення, 1 відбирання та 9 втрат м’яча, 2 виграні верхові дуелі з 3, 53 дотики до м’яча та 34 точні передачі з 42 (81%).

Товариський матч

28 липня

Арсенал — Манчестер Юнайтед 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 10 Гейлунн, 1:1 - Жезус, 2:1 - 81 Мартінеллі

Напередодні Зінченко допоміг Арсеналу здолати Борнмут Іллі Забарного.

Наступний матч Арсенал зіграє 1 серпня проти Ліверпуля. МЮ в цей же день зустрінеться з іспанським Бетісом.