Зінченко та його найкращий друг залишать Арсенал – The Athletic

Гравець збірної України Олександр Зінченко може залишити лондонський Арсенал.

Про це повідомляє The Athletic.

Як інформує джерело, українець та ще двоє гравців не входять у подальші плани Мікеля Артети, тому клуб продасть їх, щоб придбати нових виконавців.

Окрім Зінченка, "канонірів" може покинути і Габріел Жезус. Із бразильським нападником українець має чудові товариські стосунки ще з часів гри за Манчестер Сіті. У цьому сезоні за 17 матчів Жезус забив 1 гол та віддав 1 асист.

Великі шанси піти з команди має і Якуб Ківьор. Він, як і Зінченко, програв конкуренцію за місце в старті італійцю Ріккардо Калафіорі.

Також керівництво лондонців буде раде продати трьох футболістів, які зараз виступають на правах оренди за інші клуби: Ріс Нельсон, Альбер Самбі-Локонга та Нуну Тавареша.

Раніше була інформація, що Арсенал готовий відпустити Зінченка заради суперзірки Ньюкаслу.