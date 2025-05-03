Забарний вийде у старті Борнмута на матч проти Арсенала – Зінченко в запасі

У суботу, 3 травня, в Англійській Прем'єр-лізі відбудеться українське "дербі" між Арсеналом Олександра Зінченка та Борнмутом Іллі Забарного.

Захисник "вишень" розпочне поєдинок у старті, водночас півзахисник "канонірів" опинився на лавці для запасних. Матч розпочнеться о 19:30 за київським часом.

Your Cherries team 🍒🍒 pic.twitter.com/kcTfkqI0B3 — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) May 3, 2025

У прямому ефірі матч команди Олександра Зінченка проти колективу Ілля Забарного можна переглянути лише на платформі Setanta Sports App. Трансляції на інших OTT-платформах не буде.

Нагадаємо, у матчі 34 туру Англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль вдома розгромив Тоттенгем із рахунком 5:1. Ця перемога дозволила "мерсисайдцям" достроково стати чемпіоном Англії.