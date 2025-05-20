Дві команди грали в футбол, а не тягнули час: Слот – про поразку від Брайтона

Наставник Ліверпуля Арне Слот підпив підсумки матчу проти Брайтона. Чемпіони Англії зазнали поразки від "чайок" (2:3).

Слова Арне передає BBC.

"Дві дуже хороші команди хотіли грати у футбол, не зволікати, не пірнати. Я чекав, що ми заб'ємо третій гол, що могло б зняти всі питання, але вони зрівняли рахунок.

Відмінний футбол, але не той результат, якого ми хотіли. Такі моменти на такому рівні справді мають значення. Незадовго перед тим був промах Салаха, момент у Федеріко К'єзи.

Якщо ти не забиваєш третій гол, то важко виграти матч на такому рівні, особливо на виїзді. Ми не можемо упускати такі моменти, як зараз, якщо хочемо виграти матч", – сказав Слот.